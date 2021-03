Volpecina: “Fiorentina? Si salva, ma c’è da svegliarsi. Ha il dovere di venire fuori da questa classifica

L’ex giocatore della Fiorentina, Giuseppe Volpecina è intervenuto su TuttoMercatoWeb parlando del futuro della squadra viola e la salvezza: “Secondo me si salva, lo dico da tifoso. Però bisogna svegliarsi. Non è una squadra da Champions però poteva fare un campionato tranquillissimo. Ha il dovere di venir fuori da questa classifica. Anche se trovandoti in quella situazione ti innervosisci. Però la Fiorentina deve rialzarsi, deve essere più concreta e cattiva. Vedo errori clamorosi, che si fanno quando non c’è tranquillità. Ora c’è il Benevento ed è uno scontro diretto: con una vittoria ti tiri quasi fuori dalla zona pericolosa, è una gara che va affrontata con grande convinzione”.