Voser: “Il Basilea farà il colpaccio, prevedo un 1-1. La Fiorentina si presenterà in campo come un battaglione infuocato”

L’ex calciatore (anche del Basilea) e ora commentatore televisivo per SRF, Kay Voser, ha parlato del match tra i rossoblu e la Fiorentina.

Voser crede che la sua ex squadra possa fare il colpaccio: “Penso che il Basilea supererà il turno e arriverà in finale. Il mio pronostico sul risultato di stasera è 1-1″.

Sui viola spiega: “Sono molto forti in termini di gioco. Ho la sensazione che gli italiani si presenteranno in campo come un battaglione infuocato”.