Węgrzyn: “Uno shock che sia stato assegnato il gol di Bonaventura. E’ inimmaginabile a certi livelli che possa essere convalidata una rete simile”

L’ex calciatore polacco, ora commentatore televisivo, Kazimierz Węgrzyn, ha espresso il suo dissenso per il gol del 3-1 della Fiorentina che, a suo giudizio, doveva essere annullato dall’arbitro.

“È uno shock per me che questo gol sia stato assegnato – ha detto Węgrzyn – è inimmaginabile che a un tale livello tu possa convalidare un gol simile. Secondo me doveva essere annullato”.

Il nodo del contendere è la posizione di Cabral che al momento del tiro di Bonaventura è in fuorigioco. Un offside valutato ininfluente da arbitro e Var (a nostro giudizio giustamente), mentre i polacchi gridano allo scandalo.