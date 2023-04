Xhaka: “Fiorentina in semifinale? Se giochiamo così possiamo affrontare chiunque. Non vedo l’ora di rincontrare Cabral”

Il centrocampista del Basilea Taulant Xhaka ha parlato nel post partita del match contro il Nizza per parlare della qualificazione alle semifinali di Conference League, dove gli svizzeri incroceranno la Fiorentina dell’ex Arthur Cabral. Queste le sue parole:

“Abbiamo scritto la storia. Non so che dire. Il nostro allenatore Vogel è rimasto calmo, anche noi. Poi ha cambiato qualcosa e ce l’abbiamo fatta. Eravamo sotto 1-0, ma non abbiamo mai mollato, ci abbiamo creduto fino alla fine. La Fiorentina in semifinale? Se giochiamo così possiamo affrontare chiunque, vogliamo provare ad arrivare in finale. Sono contento di poter rivedere Cabral e dargli nuovamente il benvenuto a Basilea. Non sarà facile, hanno molti giocatori giovani”