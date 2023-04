Yakovenko: “Indossare la maglia della Fiorentina è sempre un onore. Conference o Coppa Italia? I trofei europei sono sempre più importanti. Spero la guerra in Ucraina finisca presto, grazie a coloro che ci aiutano”

Non ha certamente avuto fortuna alla Fiorentina l’ucraino Oleksandr Yakovenko, appena 6 presenze in maglia gigliata per l’attaccante classe ’87.

Il giocatore arrivato ai tempi dall’Anderlecht ha parlato a Radio Bruno parlando di Fiorentina ma non solo: “Ora lavoro nell’agenzia di calciatori di Giuffrida, mi occupo anche di intermediazioni. Seguo la Fiorentina ed ha avuto una prima parte di campionato difficile ma ora la squadra è in forma e vince le partite. Spero che continui così e vinca contro il Lech Poznan. Una squadra italiana deve sempre avere la meglio su una polacca. Se la Fiorentina ottenesse la semifinale sarebbe importante. Giocare con la Fiorentina è un onore, in Italia e fuori, per come la vedo io”.

E infine: “Coppa Italia o Conference? Da giocatore è più bello vincere la Conference League, un trofeo europeo è sempre più importante della coppa nazionale, non ho dubbi con la Coppa Italia. Spero che le guerra in Ucraina termini il prima possibile e ringrazio tutti coloro che aiutano il popolo ucraino in tanti modi”.