Prima convocazione per Youssef Maleh con la Nazionale marocchina. C’è anche Amrabat

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa su Fiorentinanews.com, Youssef Maleh era in procinto di scegliere la Nazionale marocchina per proseguire il suo percorso calcistico. Il centrocampista della Fiorentina fino a ora aveva sempre scelto di giocare con le nazionali giovanili italiane, ma era rientrato nella lista dei pre convocati del Marocco per i prossimi impegni nelle qualificazioni per il Mondiale 2022 visto il suo doppio passaporto. Convocazione dunque confermata e tra i convocati c’è anche un altro centrocampista della Fiorentina, il marocchino Sofyan Amrabat.

Le partite di qualificazione che vedranno coinvolta la Nazionale marocchina saranno il 2 settembre contro il Sudan e il 6 settembre contro la Guinea.