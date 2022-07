Zaccheroni: “Solo a Napoli e Firenze c’è una pressione più forte di quella che c’è a Bologna, è insopportabile per i giovani”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di varie squadre in Serie A, ha rilasciato un’intervista Corriere di Bologna. Diversi i temi trattati dal tecnico riguardo la squadra rossoblù, tra cui anche la pressione che si avverte nella piazza bolognese. A riguardo ha detto:

“Ho perso il conto degli anni senza soddisfazioni e la piazza merita la fascia europea. Non vi manca niente. Quando ero all’estero agli investitori consigliavo sempre Bologna, sempre. Storia, cultura, posizione, qualità della vita. Perché non si cresce? Ho il mio pensiero sul perché: la pressione. Insopportabile. Soprattutto per i giocatori, quelli più giovani. Se è la più dura? No, affatto. E io ho girato tanto: Milano, Torino, Roma… La pressione che c’è a Bologna giusto a Napoli e Firenze“.