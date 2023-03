Zaffaroni: “Biraghi ha usato l’astuzia, mentre noi siamo stati leggerini: dobbiamo trarre ispirazione da quell’episodio. Il Verona poteva pareggiare…”

A quasi una settimana dalla sconfitta contro la Fiorentina, l’allenatore dell’Hellas Verona Marco Zaffaroni è tornato sulla partita in conferenza stampa: “Avevamo creato buoni presupposti per pareggiare la partita: la gara era aperta. La squadra poi si è un po’ disunita, cosa che non deve succedere perché le gare durano novanta minuti. Il secondo gol preso è evitabile“.

Sulla rete di Biraghi: “Ho visto grande astuzia da parte del capitano della Fiorentina, mentre noi siamo stati leggerini. Sapevamo che la Viola batte velocemente le punizioni… L’episodio testimonia il fatto che il Verona deve ancora crescere. Da questo episodio dobbiamo trarre ispirazione“.