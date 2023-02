Zaffaroni: “La Fiorentina fatica a fare punti ma resta una squadra forte, ha singoli di qualità. A volte si raccoglie meno di quanto si merita”

Intervento in sala stampa per il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, in vista della partita con la Fiorentina di lunedì prossimo: “Al di là delle difficoltà nel fare punti, la Fiorentina rimane una squadra forte. All’interno di un campionato ci sono momenti in cui non raccogli i punti che meriti: ho visto tante partite della Fiorentina, rimane una squadra che ha qualità, organizzata, con un allenatore che è al secondo anno. Ha molti giocatori di qualità, in tutti i reparti: per noi sarà una gara difficile, non dovremo pensare alle nostre avversarie per la salvezza, ma dovremo concentrarci solo su questa partita. Serviranno intensità e attenzione, come sempre”.