Zaffaroni: “La qualità della Fiorentina ha fatto la differenza, peccato per la nostra clamorosa occasione sullo 0-1”

Un commento anche in sala stampa per il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni:

“Differente qualità in campo? Direi di sì: la partita ha detto questo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto: anche nelle settimane scorse si era detto che andando avanti le partite sarebbero state queste. Le occasioni da gol si diradano, si pensa esclusivamente al risultato, se ti capita l’occasione devi segnare. Le abbiamo avute anche oggi, una abbastanza clamorosa sull’1-0: dobbiamo cercare di migliorare, la qualità in queste situazioni determina gli episodi, che oggi sono andati a favore della Fiorentina, una squadra forte, organizzata e che ha individualità. Nella ripresa abbiamo provato a rimetterla in piedi”.