Zaffaroni: “Risultato eccessivo ma bisogna accettare cosa dice il campo. La Fiorentina ha meno punti di quelli che merita”

Il commento del tecnico del Verona Marco Zaffaroni arriva a Dazn, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“Il risultato è eccessivo però bisogna sempre accettare cosa dice il campo, abbiamo giocato contro una squadra forte, che non ha i punti che merita. Sapevamo che era una gara molto insidiosa, siamo andati sotto e poi però sull’1-0 abbiamo creato i presupposti per pareggiare subito, con un’occasione clamorosa. In queste gare, il margine di errore è sottilissimo e dobbiamo cercare di migliorare, nel secondo tempo abbiamo preso un palo. Bisogna archiviare questa partita.

Quando capita l’opportunità bisogna essere bravi a fare gol, loro ci sono riusciti e hanno vinto la partita. Sono miglioramenti fondamentali per il nostro cammino”.