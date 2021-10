Zanetti: “Abbiamo battuto una Fiorentina veramente forte, con valori altissimi. Siamo stati perfetti tatticamente”

Parole anche per Paolo Zanetti a Sky, dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Una vittoria importante, contro una squadra veramente forte, di cui avevamo visto tutte le capacità. Una squadra dai valori altissimi e che gioca ad alta intensità, dal punto di vista tattico dobbiamo essere perfetti per arginare avversari di questo talento. Per vincere le partire bisogna essere cinici, poi a un certo punto sono usciti i nostri fantasmi dopo essere rimasti in superiorità numerica”.