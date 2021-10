Zanetti: “Abbiamo fatto di tutto per vincere contro la Fiorentina, è stata una serata perfetta”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti commenta a DAZN la gara vinta contro la Fiorentina per 1-0: “Questa è stata una serata perfetta, abbiamo battuto una squadra veramente forte e abbiamo dovuto mettere in campo tutto quello che avevamo per farlo”

Poi aggiunge: “Bisogna essere umili. Stasera avevamo di fronte una squadra più forte come la Fiorentina a cui abbiamo concesso pochissimo. Bisogna lasciare la proposta di gioco agli avversari e aspettare per ripartire in contropiede. Dobbiamo quindi fare di necessità virtù”.