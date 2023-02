Zanetti: “Il pareggio ce lo teniamo e siamo pure contenti. Rimpianti? Quando non si chiude la partita…”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, parla anche in sala stampa:

“Il risultato sicuramente è buono, avevamo assaporato per gran parte della gara la possibilità di portare a casa la posta piena. Non è successo anche per merito del nostro avversario, che ha alzato la qualità sulla nostra catena di sinistra. Non siamo più riusciti a ripartire bene e chiaramente il pareggio ce lo portiamo a casa e dobbiamo essere contenti. Ad agosto questa sarebbe stata una sfida impari ed è motivo d’orgoglio essere venuti qui a giocarsela così, aver portato via due punti contro una Fiorentina così forte. I ragazzi hanno dato l’anima, nel mezzo c’è sempre l’avversario, uno stadio gremito di persone che spingevano.

I cartellini? L’arbitro ha scelto di usare questo metro, questo condiziona, non vuol dire che doveva ammonire anche i giocatori viola ma è stato un metro un po’ strano. Non ci prendiamo nessun alibi, non è dipeso da quello il risultato. Rimpianti? Bisogna avere la capacità di ammazzare la partita e non l’abbiamo fatto, quando è così poi se c’è un avversario forte si paga”.