Zanetti: “La Fiorentina è molto vicina ad essere una grande squadra, ha grande condizione e ritmo. Noi dobbiamo fare punti in casa nostra”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina in programma per domani sera alle 20:45: “La Fiorentina ritengo che sia molto vicina ad essere una grande squadra, ha grande condizione e ritmo, dovremo fare una partita intelligente, la tua lettura ci può stare, loro sono molto aggressivi, vengono a prenderti alti e lasciano qualche spazio, ma loro cercano per concezione di fare subito la partita.

Giochiamo in casa nostra, è simile al Torino anche se con un modulo diverso, intendo per mentalità e atteggiamento, dal punto di vista agonistico e caratteriale dovremo essere bravi a restare dentro la partita. Siamo in casa nostra, abbiamo bisogno di punti e mi aspetto questo, poi il campo dirà quali sono i valori, ma non voglio vedere il primo tempo di Cagliari”.

E su quale portiere schierare per la gara contro i viola aggiunge: “”Ho un’idea ma non è ancora deciso. Romero l’ho visto bene, ma sta bene anche Maenpaa, vediamo domani, ne parlerò anche con i preparatori dei portieri e poi farò la scelta. Lezzerini non so per quanto resterà fuori, so che si è operato e credo che per almeno un mese o poco più dovrà restare fuori”.