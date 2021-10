Zanetti: “Questo Venezia ha delle potenzialità da scoprire, occhio a Busio. Stiamo riflettendo sulla questione portieri”

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto. Queste le sue parole: “Questa squadra ha delle potenzialità da scoprire, Busio ha un grande futuro davanti e anche Heymans è da tenere d’occhio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Tutti ci danno per spacciati, ma al momento siamo in zona salvezza. Ovviamente il cammino è ancora lungo ma so che ce la giocheremo fino alla fine lottando”

E ancora: “Stiamo riflettendo sulla questione portieri. Lezzerini ha una lombosciatalgia ed è reduce da un infortunio, Mäenpää qualche guaio alla schiena ce l’ha. Romero? Qualcosa faremo, vediamo…”