Zanetti: “Se Vlahovic avesse rinnovato, poi Commisso gli avrebbe messo intorno altri cinque top players? Ora il ragazzo va coccolato, perché le alternative non si chiamano Dybala o Morata…”

L’ex giocatore della Fiorentina Cristiano Zanetti ha parlato a TMW Radio della vicenda Vlahovic: “Certi giocatori è difficile tenerli a Firenze perchè il budget è quello che è, le altre squadre offrono di più. Lo sforzo da parte del club è stato fatto e non è che la Fiorentina non meriti certi giocatori ma ad un certo punto è dura trattenerli. Vlahovic poteva anche sposare il progetto, ma Commisso il prossimo anno avrebbe preso altri tre giocatori da 5 milioni di ingaggio? Solo facendo così il calciatore avrebbe percepito una certa ambizione. Inoltre se Vlahovic avesse accettato e guadagnato tutti quei soldi si sarebbe potuto creare un problema nello spogliatoio, perché anche gli altri avrebbero potuto chiedere un aumento”.

E poi ha aggiunto: “Non darei tutta la colpa a Vlahovic: quando i giocatori sono di prospettiva, vanno fatti al più presto cinque anni di contratto. Del resto il serbo non è stato scoperto ora… Se ti chiama un club come li Barcellona o il Real e ti offre il doppio, cosa fai? Occorreva pensarci prima. Fossi la Fiorentina ora mi godrei il ragazzo, poi andrà dove gli offrono di più. Lo coccolerei, anche perchè se non gioca lui le alternative non si chiamano Dybala o Morata. Sparare così su un ragazzo così giovane non è stata una bella pensata perché non lo lasci tranquillo. Firenze ti dà tanto ma un ragazzo giovane può avere dei problemi con certe pressioni”.