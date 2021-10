Zanetti: “Vedere Maleh con la maglia viola mi farà un brutto effetto, ma mi fa piacere che sia arrivato in una grande squadra come la Fiorentina”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti alla vigilia della gara contro la Fiorentina ha espresso anche un parere sull’approdo in maglia viola del suo ex giocatore, il centrocampista Youssef Maleh: “Vedere Maleh con un’altra maglia mi farà un brutto effetto. Sono contento per lui, però ci manca. Youssef per noi è stato fondamentale per arrivare in Serie A, ha caratteristiche difficili da rimpiazzare e non siamo riusciti a farlo, abbiamo adesso altre caratteristiche per compensare”.

E poi chiosa: “Le vie del mercato sono infinite, da un lato mi fa piacere che lui sia arrivato in una grande squadra, dall’altra parte sarebbe stato bene con la nostra maglia”