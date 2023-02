Zaniolo al Galatasaray? Incassa anche la Fiorentina

Nicolò Zaniolo passa dalla Roma al Galatasaray, un trasferimento dal quale però ci guadagna anche la Fiorentina.

La Nazione sottolinea come grazie al contributo di solidarietà previsto in questi casi per i club che hanno contribuito alla formazione del giocatore, qualora venisse confermata una cifra di 20 milioni di euro per il cartellino, alla società di Commisso andrebbero circa 400 mila euro.

Zaniolo è stato per diverse stagioni nel settore giovanile viola: esattamente dal 2010 al 2016, prima di essere allontanato e di cominciare una nuova carriera e la sua scalata verso il calcio che conta dalla Virtus Entella.