Zaniolo: “Sondaggio Fiorentina? Sono aperto a tutto, ma la Juventus resta la Juventus. Mi sono divertito molto con Sottil”

Nicolò Zaniolo è destinato ad essere uno dei giocatori più chiacchierati dell’estate. E la Fiorentina sembra aver fatto un sondaggio per capire se possono esserci margini di trattativa.

Su questo argomento, Zaniolo spiega a La Gazzetta dello Sport: “Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande. Sì, la Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre – il Galatasaray, io e la Juve – ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”.

Intanto ha passato le vacanze a Ibiza in compagnia anche di un altro giocatore viola: “Mi sono divertito tanto con gli amici, da Riccardo (Sottil, Fiorentina) ad Andrea (Pinamonti, Sassuolo), ho staccato e mi sono rilassato. Ma adesso ricomincio ad allenarmi bene”.