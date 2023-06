Zapata non è più inamovibile per l’Atalanta: Il suo futuro tra Turchia e…Firenze

Rispetto alle estati precedenti Duvan Zapata non è più ritenuto inamovibile da parte dell’Atalanta. A determinare questa nuova prospettiva c’è l’età del colombiano (32 anni) e il rendimento che non è stato fantastico nell’ultima stagione, anche perché è stato alle prese con una lunga serie di guai fisici.

E allora ecco che anche in casa atalantina cominciano a circolano molte voci su un suo possibile trasferimento. Secondo L’Eco di Bergamo, in Turchia è il Fenerbahce a volerlo, mentre in Italia soprattutto la Fiorentina che è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili a quelle del colombiano: esperienza e fiuto del gol.