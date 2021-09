Zapata pronto al rientro contro la Fiorentina, mentre Muriel potrebbe non farcela: il punto in casa Atalanta

Diversi grattacapi da risolvere per Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Fiorentina in programma tra sei giorni. A partire dalle condizione fisiche dei suoi attaccanti: Zapata è in miglioramento e potrebbe farcela dopo essere rimasto a Bergamo per continuare le cure mediche e gli allenamenti personalizzati. A non farcela invece dovrebbe essere Muriel, alle prese ancora con un dolore muscolare. Non ci saranno invece Piccini (infortunato con la Nazionale U21), De Roon (squalificato) e Hateboer (infortunato). Da valutare invece la presenza di Musso, che rientrerà dall’Argentina poche ore prima della partita. Al suo posto potrebbe giocare l’ex Fiorentina Sportiello. A riportarlo è il Corriere della Sera.