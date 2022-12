Zapata sbaglia un rigore in amichevole e finisce nel mirino di Gasperini: “Brutto segnale, un tempo chi entrava cambiava le partite”

Nel corso della sua esperienza all’Atalanta, Gian Piero Gasperini si è fatto notare sicuramente per il bel gioco e i risultati ma anche per diversi episodi controversi. Ne sanno qualcosa i tifosi della Fiorentina ma anche quelli neroazzurri, che negli anni hanno visto giocatori come Papu Gomez e Gollini partire proprio a causa di dissidi con l’allenatore.

D’altronde Gasperini è uno che non le manda a dire, come dopo l’amichevole persa dall’Atalanta contro l’AZ Alkmaar. Stavolta la “vittima” è Duvan Zapata, reo di aver voluto calciare a tutti i costi un rigore salvo poi sbagliarlo. “E’ stato un brutto segnale – ha detto Gasperini dopo la partita – un gesto che non mi è piaciuto. I rigoristi erano Muriel e Koopmeiners, doveva calciare uno di loro. Un tempo chi entrava cambiava le partite, ora non è più così”.