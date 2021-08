Zappacosta: accordo Chelsea-Fiorentina. Il terzino pronto a volare da Italiano

Come riporta sul proprio profilo Twitter il giornalista Alfredo Pedullà, Fiorentina e Chelsea hanno trovato l’accordo per il passaggio di Davide Zappacosta in viola. Dopo l’accordo col calciatore, ora tutto è definito. Il classe ’92 arriverà a Firenze subito dopo la cessione di Lirola al Marsiglia, che si completerà nelle prossime ore.