Zappacosta, ci siamo: presto le visite mediche. E Lirola volerà a Marsiglia già nelle prossime ore

Ormai ci siamo, poche ore e Davide Zappacosta sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. A confermarlo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che su Twitter parla di visite mediche che verranno effettuate molto presto.

Zappacosta arriva di fatto a sostituire il partente Lirola, pronto per tornare al Marsiglia già nelle prossime ore. Vede dunque finalmente la fine una vicenda che stava diventando stucchevole, con la Fiorentina che è riuscita a trovare subito l’alternativa a un giocatore che da tempo non voleva più stare in riva all’Arno.