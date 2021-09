Zappacosta: “La Fiorentina è una bella squadra, ma l’Atalanta era la mia priorità. Dente avvelenato con me? Vi spiego”

E’ stato ad un passo alla Fiorentina, ma alla fine Davide Zappacosta è andato all’Atalanta. Nella prossima giornata le due squadre si affronteranno a Bergamo e il terzino di Gasperini ha parlato della partita all’Eco di Bergamo: “Non credo che abbiamo il dente avvelenato con me, queste sono situazioni che si verificano di continuo. Semmai mi aspetto una gara difficile perché la Fiorentina è una bella squadra: ho visto le sue partite, ha un nuovo allenatore, è partita bene ed è ben organizzata”.

Zappacosta motiva così la scelta della Dea: “Ho scelto l’Atalanta per una serie di fattori. Il principale è il metodo di gioco, che è perfetto per me: il calcio di Gasperini mi incuriosisce tantissimo e può farmi crescere. Con l’Atalanta poi c’è un rapporto speciale e sono qui anche un po’ per riconoscenza. Dopo Genoa-Atalanta dello scorso maggio, avevo parlato con il presidente e lui mi aveva detto che, in caso di possibilità, mi avrebbe portato volentieri a Bergamo. A giugno avevo detto al mio procuratore che, in caso di più offerte, l’Atalanta sarebbe stata la mia priorità. Il mio obiettivo è aiutare la squadra, ma spero di fare anche dei gol e degli assist”.