Zappacosta: “La Fiorentina si era fatta avanti concretamente, ma l’Atalanta mi ha sempre rassicurato. E io avevo messo il club nerazzurro in cima alla mia lista”

Davide Zappacosta corre come un pazzo sulla fascia destra dell’Atalanta. Ma la Fiorentina un tentativo concreto lo ha fatto per prenderlo, prima di dirottarsi su Alvaro Odriozola. E’ lo stesso giocatore a confermare il tutto in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Avevo lasciato l’Atalanta quando non era quello che è diventata – ha spiegato Zappacosta – tornare e potermi confrontare con un ambiente cresciuto così tanto mi ha dato grandi motivazioni…La Fiorentina si era fatta avanti concretamente, ma Luca Percassi mi ha sempre rassicurato: mi volevano tanto quanto io volevo tornare. E a fine stagione scorsa io avevo detto ad Alessandro Lucci, il mio procuratore, che l’Atalanta era in cima alla mia lista”.