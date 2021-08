Zappacosta pronto a rubare il posto a Lirola: l’ex Genoa vuole solo la Fiorentina

Nonostante la situazione di Pol Lirola non sia ancora risolta, la Fiorentina è pronta ad accogliere l’ex Genoa Davide Zappacosta. Il terzino destro, la scorsa stagione al Genoa e di proprietà del Chelsea, non sembra avere dubbi su quale sarà la squadra dove giocherà in questa stagione.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Correre dello Sport, l’Atalanta si era inserita tra i viola e il club inglese per strapparlo alla concorrenza e regalare a Gasperini un nuovo terzino destro da aggiungere a Maelhe e Hateboer. Il giocatore però, andando contro tutti i pronostici, ha subito rifiutato l’offerta dei bergamaschi per mantenere la parola data da tempo alla società viola, rinunciando cosi a palcoscenici ben piu importanti: un comportamento molto particolare che, se paragonato con il momento calcistico in cui ci troviamo, non può che lasciare contenti i tifosi della Fiorentina.