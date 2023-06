Zarate: “Jovic deve esplodere ancora, speravo facesse molti più gol. Ma in attacco meglio la Fiorentina del West Ham”

Nella sua carriera da calciatore, Mauro Zarate, ha giocato sia per la Fiorentina che per il West Ham. Oggi è al Cosenza, in Serie B.

L’argentino ha parlato dell’atto conclusivo della Conference League su La Gazzetta dello Sport: “Penso sarà una grandissima finale. Il West Ham in campionato non ha fatto abbastanza per i giocatori che ha. La Fiorentina ha disputato una grande stagione, anche se ha perso la prima finale, di Coppa Italia“.

E poi: “In attacco vedo meglio la Fiorentina. Secondo me Jovic deve esplodere ancora, speravo che facesse molti più gol. Anche Cabral sta facendo molto bene, Nico Gonzalez poi è molto forte. Sì, Michail Antonio davanti è molto forte fisicamente. E Benrahma parte in velocità, è pericoloso e sprona la squadra”.

Sui tifosi: “In trasferta i fan degli Hammers sono fantastici, sembra quasi di giocare in casa. Ma pure quelli viola erano straordinari, li ricordo bene, anche se la mia esperienza è durata poco ho ancora tanti amici a Firenze. Il mio ricordo più bello che ho in maglia viola? Il gol al volo contro il Napoli, ma è uno dei tanti”.