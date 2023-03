Zauri: “Il lavoro paga sempre: Italiano ha qualità e i risultati arrivano. Mandragora è un gran giocatore e c’è un motivo se Biraghi è il capitano”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Zauri è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola. Ecco le sue parole su Vincenzo Italiano: “Il lavoro paga sempre. Il tecnico ha a disposizione una rosa importante, con la quale ha dovuto affrontare delle difficoltà. I risultati si vedono alla lunga, con la qualità, e Italiano adesso può gestire al meglio la rosa con le tre competizioni”.

Su Mandragora: “Rimane un ragazzo promettente e un gran giocatore. Non dimentichiamoci che ha subito infortuni molto pesanti durante la sua carriera, ma non ha mai mollato. Questo è dovuto al coraggio nel prendersi tutti i rischi. Biraghi? C’è un motivo se è il capitano della Fiorentina. Lavora sodo, è una persona per bene”.