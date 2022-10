Zauri: “Sono preoccupato per la Lazio, giocare contro la Fiorentina al Franchi non è mai facile. Entrambe le società…”

In vista del posticipo di Serie A tra Fiorentina e Lazio, il doppio ex della gara Luciano Zauri ha commentato la sfida a LazioPress.it. Queste le sue parole: “Credo che la Fiorentina sia la squadra che al momento stia raccogliendo un po’ più di critiche, l’ambiante di Firenze è abbastanza particolare. Penso che la squadra stia vivendo una fase di involuzione, anche se ho visto delle prestazioni interessanti fino ad ora. Contro l’Atalanta ad esempio sì hanno perso, ma ho visto comunque una Fiorentina viva. Di certo mancano i gol degli attaccanti, che nel calcio fanno la differenza, ma la squadra di Italiano è composta da un gruppo molto interessante da non sottovalutare.”

E ancora: “In vista di lunedì sono molto preoccupato per la Lazio, giocare a Firenze non è mai facile e come ho detto la squadra viola non va sottovalutata. Tuttavia è chiaro che se guardiamo gli esiti delle ultime giornate, i biancocelesti sono quelli che arrivano meglio alla sfida. Inoltre, entrambe hanno l’impegno europeo, per cui vedremo quali formazioni sceglieranno i due allenatori. È anche vero che si gioca di lineai e dunque c’è il tempo per recuperare, per questo sono convinto che entrambi i tecnici sceglieranno il loro undici migliore per questa gara. Se devo fare un pronostico su chi può averla vinta, dico 51% Lazio e 49% Fiorentina, anche se ripeto i Viola in campo sono molto temibili.”

E infine: “Vedo due progetti che hanno preso vita fin dall’anno scorso e che stanno facendo bene. Anche se la Fiorentina sta facendo meno bene ora, credo che entrambe le Società abbiano puntato forte sul proprio allenatore. Sono convinto che questa fiducia verrà ripagata con i risultati, per questo sono due squadre che possono arrivare in alto. Vedo sicuramente meglio la Lazio, che a livello di organico è superiore sia negli undici titolari che nelle alternative. Quest’anno i ricambi in panchina sono a mio avviso interessanti.”