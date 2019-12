Zaza il preferito di Commisso? Ma la concorrenza per la Fiorentina non manca…

Cutrone non è l’unico nome appuntato sul taccuino di Pradè. C’è ad esempio Simone Zaza che sembra essere piaciuto molto a Rocco Commisso, rimasto colpito dal giocatore del Torino di recente, proprio nella gara contro la Fiorentina. Il classe ’91 con i suoi 28 anni, ha esperienza e fiuto del gol. Con Mazzari il rapporto non è stato sempre dei migliori e per questo in molti in giro per l’Italia pensano che potrebbe essere il rinforzo giusto. Ecco perché la concorrenza per la Fiorentina non mancherebbe e non è poi così scontato che la società granata voglia privarsene. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.