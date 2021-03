Zazzaroni a FN: “Fiorentina vuole assolutamente rinnovare il contratto a Vlahovic, condizioni e i tempi ci sono tutti. Kokorin se preparato bene, scommessa vincente per il prossimo anno. Allenatore? Può farlo Prandelli, cambiare sempre non è intelligente”

E’ un momento importante per la carriera del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il giocatore ha già ampiamente superato la doppia cifra e il club viola deve preservarlo per puntare decisamente su di lui in futuro.

Sull’argomento, Fiorentinanews.com ha provato a stuzzicare il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: “Vlahovic mi sta sorprendendo, non pensavo che avesse tutte queste qualità. Il merito di Prandelli è stato quello di avergli dato fiducia: al suo arrivo aveva altre due alternative, che erano Cutrone e Kouame. Certi giocatori hanno bisogno di giocare e di sbagliare e Prandelli questo lo sa perfettamente. Ha fatto una scelta molto chiara, se vogliamo anche facile. E’ un giocatore interessantissimo. Bisogna capire che margine di crescita può avere: è chiaro che siccome è un attaccante così giovane, la Fiorentina deve investire su di lui e prendere anche una possibile alternativa perché da solo non può farcela.

Sull’allungamento del contratto del calciatore che novità ci sono?

“La Fiorentina vuole assolutamente rinnovare, adesso bisognerà capire le intenzioni del giocatore. Le condizioni e i tempi ci sono tutti: siamo nel 2021, scade tra due anni. Questo è il periodo in cui, se ci credi, vanno poste le basi per il prolungamento. Al momento non vedo problemi”-

Sull’acquisto di Kokorin invece che idea si è fatto?

“E’ come Mandzukic e molti altri giocatori presi a gennaio che non hanno avuto la possibilità di esprimersi. La Fiorentina però ce l’ha, quindi per il prossimo anno se preparato bene potrà rivelarsi una scommessa vincente”.

Come si spiega le difficoltà avute dalla formazione gigliata in questo campionato?

“La Fiorentina ha qualità, in tutti i reparti. E’ una squadra che ad oggi ha dato molto meno di quello che vale. Quando hai Ribery in condizione e giocatori come Amrabat, Castrovilli, Bonaventura ed Eysseric, la squadra non può che essere forte. In classifica dovrebbe tranquillamente stare sopra il Verona”.

Sull’allenatore del futuro si gioca una partita importante?

“La Fiorentina non deve rifondare, ma stabilizzarsi. Lo può fare tranquillamente con Prandelli, che ha in mano la squadra e dirà alla società quali sono i punti deboli e i punti di forza. Cambiare sempre non è una cosa particolarmente intelligente”.