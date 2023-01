Zazzaroni: “Commisso ha una gestione virtuosa, ha messo 400 milioni nella Fiorentina. Vlahovic voleva andarsene ad ogni costo. Capisco la delusione dei tifosi ma serve continuità ai dirigenti viola”

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni a Radio Toscana analizza varie tematiche di casa Fiorentina. Il giornalista spazia dal campo al mercato a 360 gradi. Ecco le sue parole: “Il presidente viola ha messo 400 milioni nella Fiorentina, ha una gestione virtuosa. Ha venduto un giocatore a 75 milioni alla Juventus, che se ne voleva andare e non accettava alcuna richiesta. Lo stesso vale per Chiesa. Torreira voleva rimanere ma ci sono stati dei contrasti con l’allenatore. Anche il Napoli ha ceduto Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz. Oggi abbiamo fatto un titolo provocatorio: ‘Grazie Rocco’, per aver trattenuto Gonzalez. Erano stati offerti ben 36 milioni per l’argentino”.

Prosegue Zazzaroni: “Capisco la delusione per i risultati dei fiorentini, ma se ci si guarda attorno, tolto il Napoli non è che gli altri stiano facendo grandi cose. La stagione finora è deludente. Jovic non sta facendo ciò che dovrebbe, Cabral buon giocatore ma niente più. I dirigenti devono migliorare attraverso gli errori, gli va data continuità. La Fiorentina deve fare il meglio finché può in tutte le competizioni, non si può lasciar da parte niente. Se si inizia a perdere in campionato, si condizionano anche le altre competizioni. Parlando coi dirigenti della Fiorentina ho avuto modo di capire che non dovrebbe essere fatto niente di particolare sul mercato, perché i giocatori di qualità ci sono nella rosa viola. Certo, il rendimento è stato negativo”.