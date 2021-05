Zazzaroni: “Commisso si è già disfatto di Iachini e Prandelli e in America la dimensione internazionale conta…”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il giro di panchine che potrebbe aprirsi in Serie A e che riguarda anche la Fiorentina:

“Se Friedkin ha conquistato Mou – pensa De Laurentiis – perché dovrei accontentarmi di un giovane di belle speranze? (E infatti i primi pensieri li aveva avuti per Benitez – 2, Allegri, Sarri e Spalletti ). E Commisso? Si era già disfatto di Iachini per Prandelli, uno senza tituli ma internazionale. In America si bada a certe cose. E adesso chi potrebbe soddisfarlo? Sarri, che sembrava destinato alla Roma, si sta guardando attorno alla ricerca di un progetto che gli consenta di tornare a fare la cosa che gli riesce meglio: allenare. E come lui Spalletti, considerato uno dei più preparati d’Europa sul piano tattico”.