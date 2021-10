Zazzaroni: “Commisso si lamenta dei procuratori e mi fa simpatia ma la Fiorentina ha dato da tempo mandati per cederlo alle giuste cifre”

Si parla ancora di Commisso e delle sue parole di fuoco contro alcune dinamiche del calcio odierno, i procuratori in particolare, e sull’argomento è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni:

“Si lamenta anche Commisso – ed è la terza o la quarta volta in meno di due mesi -: critica l’incidenza dei procuratori sui destini dei loro assistiti. Ho simpatia per Rocco e la sua Politik, ma risulta a me, come ad altri, che avrebbe sì voluto rinnovare il contratto di Vlahovic in scadenza tra 20 mesi, ma anche che la Fiorentina ha rilasciato – non da ieri – dei mandati nel tentativo di cedere l’attaccante con la giusta soddisfazione economica”.