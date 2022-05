Zazzaroni: “Spalletti ha perso malissimo contro la Fiorentina e non l’ha fatto di certo per le sue dichiarazioni”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervenuto su Radio Punto Nuovo, è tornato a parlare della partita vinta dalla Fiorentina contro il Napoli, qualche settimana fa, dicendo: “Spalletti contro i viola ha perso malissimo, ma l’ha fatto non certo per le dichiarazioni. Non ha preso in giro il popolo napoletano, pensava davvero di poter vincere lo scudetto in quel momento”.

E poi ha aggiunto: “Spalletti semmai si può mettere all’indice per alcune scelte e per quanto accaduto dopo lo 0-2 ad Empoli”.