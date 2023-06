Zazzaroni: “Tre finali per le italiane, ma solo amarezze. E quella della Fiorentina porta il nome di Igor”

Sul Corriere dello Sport di questa mattina, l’editoriale del direttore Ivan Zazzaroni riflette le sconfitte delle squadre italiane nelle finali delle coppe europee, citando ovviamente anche la caduta della Fiorentina contro il West Ham. Di seguito vi riportiamo un estratto che cerca di riassumere, in estrema sintesi, le sconfitte in Champions, Europa e Conference League:

“Dalle tre euro-finali italiane abbiamo ricavato soltanto amarezze. Che hanno tutte un nome o un cognome: Taylor per la Roma, Igor per la Fiorentina e Lukaku per l’Inter”.

Secondo Zazzaroni quindi, così come per molti altri opinionisti, la svista del centrale brasiliano sul gol di Bowen è costata un trionfo in campo internazionale al club di Commisso.