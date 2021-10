Zazzaroni: “Vlahovic era da vendere. Quando Commisso quest’estate ha rifiutato 70 milioni dall’Atletico Madrid ha fatto un errore”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto così a Radio Toscana: “Il calcio è cambiato, e va verso la direzione presa da Vlahovic. Certamente adesso non lo manderei in tribuna. Per cosa? Lo paghi e sfrutti le sue prestazioni e per il bene della squadra. Punirlo per cosa poi? E’ lui che rinuncia a 4/5 milioni d’ingaggio. Credo che Vlahovic voglia fare un percorso come Donnarumma. Come andrà a finire non si sa”.

Poi sempre su Vlahovic, il direttore ha aggiunto: “Quando Commisso quest’estate ha rifiutato i 70 milioni offerti dall’Altletico Madrid secondo me ha fatto un errore. Vlahovic era da vendere. La Fiorentina con quei soldi sarebbe potuta andare su un altro giocatore importante. Il serbo ha grandi potenzialità, fuori dal comune. Si è affermato da un anno solo, se trova continuità può diventare un grande attaccante. Oggi giocatori come lui ce ne sono sempre meno”.

Infine sulla Fiorentina di Italiano, Zazzaroni ha aggiunto: “La Fiorentina mi piace molto, ho sempre pensato che la rosa fosse sottovaluta. Italiano da spazio a tutti e credo che abbia fatto un ottimo lavoro fin ora. Parliamo di un’ottima squadra. Gonzalez ottimo acquisto, così come Torreira che deve ancora crescere. Nella squadra di Commisso non ci sono lacune strutturali. Tutti i reparti hanno buoni giocatori, Biraghi poi per me è uno dei piu grandi crossatori del campionato. Ho sempre detto che quest’anno ci saranno tre squadre che porteranno via punti alle grandi, ovvero Torino, Verona e Fiorentina“.