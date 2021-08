Zeman: “La Fiorentina mi incuriosisce. Se Italiano ripeterà quello che ha fatto con lo Spezia, a Firenze vivranno una bella stagione”

Zdenek Zeman è tornato ad allenare e lo ha fatto nella squadra in cui tutto in sostanza è partito: il Foggia. E il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, viene visto come uno dei suoi possibili eredi.

C’è stima tra i due. Stima che traspare anche dalle parole che il boemo ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport: “Chi mi incuriosisce? Il Verona di Di Francesco e la Fiorentina. Ho apprezzato tanto il lavoro di Italiano con lo Spezia. Se ripeterà quello che ho visto come gioco e mentalità, a Firenze vivranno una bella stagione”.

Eh già, gioco, mentalità e divertimento, tre concetti che nelle ultime tre stagioni dei viola sono assolutamente mancati.