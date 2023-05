Zero gol nella sfida tra due allenatori ex viola in Serie B. Ed entrambi finiscono la partita… negli spogliatoi

Pomeriggio grigio quello di Alberto Gilardino. L’ex attaccante della Fiorentina, allenatore del Genoa, non è infatti riuscito ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Sudtirol, mancando l’opportunità di avvicinarsi ancora di più alla promozione diretta in Serie A.

Peraltro Gilardino è stato espulso nel finale insieme all’allenatore del Sudtirol Pierpaolo Bisoli, anche lui ex viola nel ruolo di vice nella stagione 2004/05. A Sky, Gilardino ha commentato così gli avvenimenti: “È stato un finale un po’ concitato, ma ci può stare. Dispiace aver lasciato i ragazzi da soli i ragazzi negli ultimi minuti. Detto questo non voglio parlare degli arbitri perché capisco la loro difficoltà nel prendere decisioni importanti in pochi secondi”.