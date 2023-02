Zero partite e zero minuti, ma Paul Pogba prova il rientro proprio per la Fiorentina

Slitta il rientro di Paul Pogba, centrocampista della Juventus tornato la scorsa estate a Torino dopo l’esperienza in Inghilterra. Il giocatore, che in quel famoso 20 ottobre 2013 mimò il gesto della mitraglia al gol del 2-0 della sua squadra, non ha ancora giocato nemmeno un minuto in tutta la stagione.

Reduce da affaticamento muscolare alla vigilia della gara con la Lazio in Coppa Italia, il francese, per la prima volta in panchina domenica scorsa contro il Monza, salterà anche la trasferta di martedì a Salerno. L’obiettivo è di tornare convocabile per la partita contro la Fiorentina, o al massimo per il debutto in Europa League contro il Nantes.