Ziliani: “Qualcuno spieghi ai tifosi juventini che al 99% la squadra finirà in Serie B e che le partite da vincere oggi si giocano in tribunale”

La Juventus batte la Fiorentina e gran parte dei giornali si infervora parlando di rincorsa alla zona Coppe o di arrampicata.

Ma a smorzare questi facili entusiasmi ci pensa il giornalista Paolo Ziliani che su Twitter cerca di riportare tutti sul pianeta Terra: “Ai tifosi juventini che già pregustano la qualificazione alle coppe 23/24- scrive Ziliani – c’è qualcuno che può gentilmente spiegare che: A) al 99% la Juventus finirà in serie B. B) al 100% l’UEFA la escluderà dalle coppe per almeno due anni. C) le partite da vincere oggi si giocano in tribunale”.

Le battaglie nelle aule insomma saranno molto più importanti rispetto a quelle sui terreni di gioco per il club bianconero in futuro.