Ziliani: “Vlahovic bollato come infedele ed esposto al pubblico ludibrio dai dirigenti della Fiorentina. Siamo nel 2021…”

La situazione relativa al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic ha scatenato tanti pareri fra gli addetti ai lavori. Con la Fiorentina, ancora una volta messa in “scacco” da un proprio tesserato per vicende contrattuali.

Attraverso Il Fatto Quotidiano, il giornalista Paolo Ziliani ha trattato così la vicenda relativa al giovane centravanti serbo classe 2000: “È il 2021, ma Vlahovic, che ha deciso di non proseguire con la Fiorentina, come suo diritto, viene esposto al pubblico ludibrio dai dirigenti viola che lo bollano come infedele”.