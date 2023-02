Zoff: “Vedersi togliere quello che si è meritato può scatenare una reazione positiva. La Juve sarebbe terza…”

E’ tornato a parlare dopo diverso tempo Dino Zoff, ex bianconero ma anche ex allenatore della Fiorentina, e lo ha fatto a La Gazzetta dello Sport, in tema penalizzazioni:

“Non penso che pesi nella testa di giocatori. Anzi, per come la penso io, vedersi togliere quello che si è meritato sul campo può scatenare una reazione positiva nei giocatori. La Juve sarebbe terza in classifica senza la penalizzazione, questo la squadra lo sa, al di là di cosa dica la classifica attuale”.