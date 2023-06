Zouma: “Stiamo studiando la Fiorentina. Hanno le armi giuste per farci male, ma le abbiamo anche noi”

Il difensore del West Ham Kurt Zouma ha parlato ai canali ufficiali degli Hammers in vista della partita contro la Fiorentina, finale di Conference League che si giocherà a Praga il 7 giugno. Queste le sue parole: “Ho sempre creduto che questa squadra potesse arrivare in finale, fin dal primo giorno. Penso ancora che anno scorso avremmo potuto vincere l’Europa League. Raggiungere questa finale è un grande risultato e siamo tutti orgogliosi. Adesso vogliamo vincere la partita per i tifosi. E’ il momento di pensare al gioco, godersi il match e vincerla”.

E ancora: “Sono stato fortunato a vincere diversi trofei nella mia carriera. La preparazione per una finale è un po’ diversa, perché ti prepari per una sola partita contro una squadra di cui non sai molto. Sarà una partita difficile. Abbiamo iniziato a studiare la Fiorentina nelle sessioni di analisi e a dare un’occhiata a ciò che fanno tatticamente. Hanno i loro modi con cui possono farci del male, ma anche noi abbiamo le nostre armi per farlo.

Vincere questo significherebbe molto per me, soprattutto per questo club che è così desideroso di vincere un trofeo. È passato molto tempo per il West Ham dall’ultima volta e ora abbiamo una grande opportunità per farlo”.