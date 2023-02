Zuliani: “Tutti parlano male dei soldi spesi dalla Juventus, ma sono gli stessi che permettono alle altre squadre di fare mercato. La Fiorentina è finita tra queste dopo Chiesa e Vlahovic”

Claudio Zuliani, giornalista vicino alla Juventus, attraverso il suo editoriale ha commentato le dichiarazioni del ministro Abodi in visita nei giorni scorsi al Viola Park sul tema plusvalenze:

“Nella sua visita a Firenze per lo sviluppo dei lavori al Viola Park, il ministro dello sport Abodi è uscito nuovamente sulla situazione plusvalenze sottolineando come ‘ci voglia rispetto per chi paga tutto e magari non compra un giocatore e vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana’. A chi sarebbe rivolto questo messaggio?“.

E la replica: “La Juventus rispetta e chiede rispetto. Sono gli altri che non la rispettano mai. Sta ancora aspettando i complimenti ufficiali delle altre squadre che vivono grazie ai soldi veri immessi nel mercato dalla Juve. Chi sarebbe la squadra chiamata in causa dal ministro dello sport che fa scelte sane? La Fiorentina di Commisso che vive e fa mercato grazie ai 140 milioni versati dai bianconeri per le cessioni di Chiesa e Vlahovic?“.