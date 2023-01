Zurkowski chiede la cessione e vuole l’Empoli. Il rientro di Gonzalez e lo stallo per Boga

Resta sempre caldissima la linea con l’Empoli. Anche Italiano ha confermato che Zurkowski ha chiesto di essere ceduto e la Fiorentina lo accontenterà, cercando di riallacciare una trattativa con gli azzurri che sembrava sul punto di sbocciare anche in estate. Poi tutto si è fermato. Ora nuova accelerazione, soprattutto perché ’Zurko’ spinge per tornare dove si è trovato bene e, soprattutto, dove ha visto il campo con continuità.

Rapporti difficili dicevamo tra i due club, anche se i viola hanno in testa il nome di Fabiano Parisi e le due parti potrebbero tornare a parlarsi – anche attraverso emissari – e ritrovare un fronte comune. Zurkowski, in ogni modo, è un giocatore che ha mercato e il rischio di restare nuovamente al palo potrebbe ’consigliarlo’ di ascoltare anche altre proposte se Empoli e Fiorentina dovessero cristallizzarsi sulle loro posizioni. La Salernitana non è un’opzione da scartare, considerata la stima che Nicola ha nei confronti del polacco. Attenzione in attacco sempre al nome di Boga, anche se il vicino rientro di Gonzalez potrebbe spingere in una fase di stallo questa operazione. Se Ikone dovesse poi continuare a incidere, di Boga eventualmente, se ne riparlerà a giugno. Lo riporta La Nazione.