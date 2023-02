Zurkowski ed un’annata-calvario. L’ex Fiorentina ed un problema spinoso che lo tiene lontano dal campo

Appena 84 minuti stagionali per l’ex centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, che non riesce proprio a ritrovare il campo da gioco. Il polacco classe ’97 è rimasto ai margini della rosa viola giocando appena 4 gare tra Serie A e Conference League, per ragioni sia tecniche che fisiche. Nel mercato di riparazione il giocatore cresciuto nel vivaio del Gornik è passato allo Spezia, ma ha raccolto solo 7 minuti totali, lo scorso 15 gennaio.

La situazione fisica del ragazzo di Tychy è assai problematica. Zurkowski è alle prese con un’ernia del disco, che gli impone terapie specifiche e tempi di recupero incerti legati ai progressi. I farmaci utilizzati per la cura sono ‘dopanti’, e per questo il calciatore non può allenarsi o giocare. Zurkowski è ai box da quasi un mese e mezzo, e in Liguria perciò non ha ritrovato l’agognata continuità, neppure minimamente.

Un’annata veramente problematica per Zurkowski, che dopo il mancato passaggio all’Empoli negli ultimi giorni del calciomercato estivo e il pochissimo spazio accumulato con la Fiorentina, ora deve fare i conti con un infortunio grave e lungo.