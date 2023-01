Zurkowski, ma non solo: l’Empoli è interessato a un altro giocatore della Fiorentina

Gennaio è il mese del mercato, e anche se ieri è ricominciata la Serie A non si può fare a meno di pensarci. Anche perché la Fiorentina, fermata sull’1-1 dal Monza, ha confermato che avrebbe bisogno di qualche innesto per migliorare la squadra.

In particolare La Nazione si sofferma sull’asse Fiorentina-Empoli, che non riguarda solo Zurkowski e Parisi ma anche Lorenzo Venuti. Il terzino viola non rientra più nei piani della società che infatti non gli rinnoverà il contratto, al punto che potrebbe lasciare Firenze già a gennaio. L’Empoli sembra essere interessato, e chissà che non possa aprirsi un canale per inserire qualche contropartita.